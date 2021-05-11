Афины , , 14:06 — REGNUM Власти Греции приняли и реализуют один из самых амбициозных планов в области энергетики и климата в Европе. Об этом заявил министр окружающей среды и энергетики страны Костас Скрекас на онлайн-мероприятии по зеленому водороду, организованном Греко-Германской торгово-промышленной палатой в сотрудничестве с министерством энергетики и посольством Германии в Греции. Об этом сообщает AMNA 11 мая.

Указывая на разрабатываемые перспективы развития, министр подчеркнул, что благодаря инициативам правительства и премьер-министра Кирьякоса Мицотакиса ожидается, что к 2030 году объем зеленых инвестиций в Греции превысит 44 миллиарда евро, в этом помогут более двадцати проектов, которые будут охвачены Фондом восстановления и устойчивости.

«Мы удаляем бурый уголь из нашего энергетического баланса более быстрыми темпами, чем любая другая европейская страна», — подчеркнул Скрекас, указав, среди прочего, на политику продвижения природного газа, энергосбережения и проекты по модернизации сети. При этом водород, отметил он, «станет важной частью энергетической политики страны и ключом к декарбонизации экономики».