Минск, , 14:04 — REGNUM Белорусские города 11 мая выглядят почти безлюдными. При этом многолюдно на кладбищах — православные поминают своих родственников, прибирают могилы и украшают их венками и цветами.

Радуница (Радоница) — первый после Пасхи и следующей за ней праздничной недели день, когда воцерковлённые люди поминают своих родных и близких. Белорусские верующие почти на 90% представлены православными, поэтому участие в памятных мероприятиях этого дня отличается особой массовостью.

В храмах и на кладбищах особенно многолюдно. Многие воспользовались «длинными выходными» и покинули города.

Массовое посещение кладбищ было отмечено также 9 и 10 мая — граждане воспользовались поводом избежать массового скопления, что немаловажно при новой волне коронавирусной инфекции.