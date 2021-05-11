Джакарта, , 14:03 — REGNUM Король Малайзии Абдулла Рияятуддин Аль-Мустафа Биллах в телефонном разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо поздравил главу государства с мусульманским праздником, сообщает Antara.

Король Малайзии поздравил президента Индонезии и весь индонезийский народ с Лебараном, днём окончания поста в месяц Рамадан.

Абдулла Рияятуддин Аль-Мустафа Биллах также выразил соболезнования президенту Джоко Видодо и всем семьям погибших на подводной лодке Nanggala-402.

В ответ на это Джоко Видодо выразил признательность Малайзии за помощь, оказанную при поиске затонувшей подводной лодки Nanggala-402.

Стороны обсудили двусторонние отношения между Малайзией и Индонезией. Король Малайзии выразил надежду, что двусторонние отношения и сотрудничество между странами останутся тесными.