Уфа, , 14:04 — REGNUM Пропавшего накануне 11-летнего мальчика нашли в Уфе. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Сообщается, что утром 11 мая спасатели получили информацию о том, что в Уфе пропал 11-летний ребенок. Его местонахождение было неизвестно с вечера 10 мая. Специалисты срочно начали поиски пропавшего. Около одного из водоемов были найден кеды мальчика.

В результате мальчик был найден неподалеку, в 20 метрах от поймы реки. Накануне он залез в железную емкость, но выбраться из нее не смог. А поскольку мальчик забыл дома телефон, то не смог сообщить родителям.

Отмечается, что специалисты при помощи гидравлического инструмента освободили ребенка из заточения.