Ростов-на-Дону, , 14:02 — REGNUM После трагедии в Казани губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил усилить меры безопасности во всех образовательных учреждениях, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 11 мая.

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В частности, будет усилен пропускной режим. В ежедневном режиме должна проверяться работоспособность тревожных кнопок. В качестве превентивных мер названы обеспечение социально-психологической безопасности учащихся, работа телефонов доверия, консультационных пунктов для родителей.

Напомним, в результате стрельбы в казанской гимназии №175 утром 11 мая погибли восемь человек, ранены более 20. Подозреваемый в массовом убийстве задержан. Им оказался 19-летний выпускник гимназии.