Варшава, , 14:02 — REGNUM Центр парусного спорта в Щецине официально открыл сезон на польском побережье Балтийского моря. Об этом сообщается на странице организации в соцсети Facebook.

«Впереди напряженный сезон. Первые крупные гонки-регаты на «Кубок магнолии» стартуют уже через две недели. А сразу после них Кубок «Дня защиты детей». Кроме того, нас ждет активный отдых на воде, круизы, слёт больших парусных судов The Tall Ships Races», — говорится в сообщении.

В организации также сообщили, что рассчитывают на нормальную реализацию всех запланированных мероприятий.

«Надеемся, что пандемия в этом году не сможет помешать реализации всех наших планов, и все мероприятия пройдет в запланированные сроки», — отмечается в публикации.