Москва, , 14:01 — REGNUM Госдума денонсировала соглашение между правительством РФ и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Минфин России предложил Нидерландам те же условия, которые уже согласовал с Кипром, Люксембургом и Мальтой о повышении ставки до 15% с рядом исключений, однако предложения Нидерландов предусматривали сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны, отмечали в профильном российском министерстве.

Действующее соглашение с Нидерландами позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2−3%.

С денонсацией соглашения налоговая ставка составит для юрлиц 15% по дивидендам и 20% по процентам, для физлиц-нерезидентов — 15%.

Соглашение может прекратить своё действие с 1 января 2022 года.

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