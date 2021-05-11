Красногорск, , 14:05 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил недовольство девизом одной из региональных поликлиник во время заседания правительства Московской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

«А что это за девиз такой?» — поинтересовался глава региона, обратив внимание на снимок одного из медучреждений во время доклада министра здравоохранения области Светланы Стригунковой.

«Сгорая сам, свети другим?» — уточнила министр.

«Да, глава (муниципального образования — прим. ИА REGNUM) пусть прокомментирует это», — сказал Воробьев.

В ответ глава муниципалитета пояснил, что эта фраза всегда была девизом этой поликлиники.

«Так исторически сложилось, висит такой девиз. Врачи отвечают следующим образом: мы делаем все от гас зависящее иногда невозможное, чтобы спасать пациентов», — сказал он.

После этого кто-то из присутствующих в зале подсказал Воробьеву, что фраза «Сгорая сам, свети другим всегда» принадлежит древнегреческому философу и врачевателю Гиппократу. Узнав об этом Воробьев заявил, что необходимо поменять формат вывески, сделав его более «современным».

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