Красногорск, 11 мая, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил недовольство девизом одной из региональных поликлиник во время заседания правительства Московской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Mosreg.ru Андрей Воробьёв

«А что это за девиз такой?» — поинтересовался глава региона, обратив внимание на снимок одного из медучреждений во время доклада министра здравоохранения области Светланы Стригунковой.

«Сгорая сам, свети другим?» — уточнила министр.

«Да, глава (муниципального образования — прим. ИА REGNUM) пусть прокомментирует это», — сказал Воробьев.

В ответ глава муниципалитета пояснил, что эта фраза всегда была девизом этой поликлиники.

«Так исторически сложилось, висит такой девиз. Врачи отвечают следующим образом: мы делаем все от гас зависящее иногда невозможное, чтобы спасать пациентов», — сказал он.

После этого кто-то из присутствующих в зале подсказал Воробьеву, что фраза «Сгорая сам, свети другим всегда» принадлежит древнегреческому философу и врачевателю Гиппократу. Узнав об этом Воробьев заявил, что необходимо поменять формат вывески, сделав его более «современным».