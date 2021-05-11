Губернатора Подмосковья обеспокоили слова Гиппократа
Красногорск, 11 мая, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил недовольство девизом одной из региональных поликлиник во время заседания правительства Московской области, передает корреспондент ИА REGNUM.
«А что это за девиз такой?» — поинтересовался глава региона, обратив внимание на снимок одного из медучреждений во время доклада министра здравоохранения области Светланы Стригунковой.
«Сгорая сам, свети другим?» — уточнила министр.
«Да, глава (муниципального образования — прим. ИА REGNUM) пусть прокомментирует это», — сказал Воробьев.
В ответ глава муниципалитета пояснил, что эта фраза всегда была девизом этой поликлиники.
«Так исторически сложилось, висит такой девиз. Врачи отвечают следующим образом: мы делаем все от гас зависящее иногда невозможное, чтобы спасать пациентов», — сказал он.
После этого кто-то из присутствующих в зале подсказал Воробьеву, что фраза «Сгорая сам, свети другим всегда» принадлежит древнегреческому философу и врачевателю Гиппократу. Узнав об этом Воробьев заявил, что необходимо поменять формат вывески, сделав его более «современным».