Казань, , 13:59 — REGNUM Семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии №175 местные власти окажут материальную помощь. Об этом 11 мая сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

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"Правительство республики по поручению президента Татарстана готовит выплаты семьям погибших и пострадавшим в трагедии в казанской школе №175», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 1 млн рублей будет выплачен семьям погибших, 400 тысяч рублей — людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тысяч — лёгкой степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба в школе в Казани была слышна утром 11 мая. Нападавший — 19 летний местный житель, уже задержан силовиками. По данным властей Татарстана, погибли восемь человек — семь детей и одна учительница. Ещё 21 человек был госпитализирован, шестеро детей находятся в реанимации. Их состояние медики оценивают как крайне тяжелое.