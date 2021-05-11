Нальчик, , 13:59 — REGNUM В Кабардино-Балкарии приняли участие в прививочной кампании против коронавируса уже 28 953 жителя республики. При этом более 22 126 человек привиты уже обоими компонентами вакцины, сообщили 11 мая в пресс-службе регионального минздрава.

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Всего в республике создан 51 пункт вакцинации. Прививочные кабинеты открыты во всех муниципалитетах Кабардино-Балкарии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне майских праздников вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Кабардино-Балкарию в числе пяти субъектов России, которые отстают по темпам вакцинации.

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