Вашингтон, , 13:58 — REGNUM Британские гончие — бигли — возглавили список собачьих пород, отличающихся крепким здоровьем и долголетием. Об этом сообщает портал The Spruice Pets.

Бигли в среднем живут до 15 лет, и только в пожилом возрасте у них могут возникнуть проблемы со зрением и тазобедренными суставами.

Второе место в списке заняла австралийская пастушья собака. Эту породу отличает активный характер, такой питомец станет отличным спутником для пробежек и прогулок. В среднем пастушьи собаки живут 12−16 лет, их наиболее слабое место — суставы и связки.

Чихуахуа могут прожить до 20 лет, болеют эти собаки редко. С возрастом у них возможны проблемы с сердцем и глазами, а также ослабление коленных чашечек.

В десятку также вошли грейхаунды, пудели, гаванские бишоны, сибирские хаски, басенджи, бордер-колли и беспородные собаки.