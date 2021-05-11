Тюмень, , 13:56 — REGNUM Губернатор Тюменской области выразил соболезнование родителям и близким погибших и пострадавших в результате стрельбы в школе Казани. Своё отношение к трагедии он выразил в личных пабликах в социальных сетях.

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«Жители Тюменской области потрясены трагическими событиями в школе № 175 Казани. Это немыслимо, когда гибнут дети. Вдвойне страшно, что это произошло в учебном заведении во время уроков. Эту трагедию жители Тюменской области воспринимают как личную», — написал Александр Моор.

Напомним, 11 мая в казанскую гимназию ворвался бывший ученик и устроил там стрельбу. Несколько детей и сотрудница учебного учреждения погибли.

https://regnum.ru/news/society/3265756.html