Москва, , 13:53 — REGNUM В рамках цифровизации системы государственного управления введение упрощения процедуры назначения социальных льгот и пособий очень своевременная и удобна ддя жителей, прежде всего, регионов России, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина.

«В ходе своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин дал поручение перевести абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг, оказываемых гражданам России в дистанционный формат.

В рамках исполнения данного поручения правительство России планирует до конца 2022 года перевести предоставление всех социально значимых услуг в электронный вид.

Таким образом, упрощение процедуры назначения социальных выплат — это часть общего процесса цифровизации системы государственного и муниципального управления.

Возможность сбора нужной для назначение пособий информации в рамках ведомственного взаимодействия позволяет экономить время и ресурсы как российских граждан, так органов власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в силу вступил закон, который позволяет назначать и предоставлять гражданам различные меры соцподдержки без заявления получателя.

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