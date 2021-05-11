Нальчик, , 13:52 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 20 человек. Это наименьший показатель суточного прироста за последние месяцы. Общее число носителей опасной инфекции достигло в регионе 23 998 человек, сообщили 11 мая в федеральном оперативном штабе.

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Из них сумели справиться с болезнью и выписаны из-под контроля врачей 23 188 человек, в том числе 22 — за прошедший день. Не удалось спасти медикам 457 жителей Кабардино-Балкарии. Один из них скончался в последние сутки, а всего за первую декаду мая в республике было зафиксировано семь случаев летального исхода.

В госпиталях получают медицинскую помощь 139 пациентов, в том числе с подтвержденным и пока не установленным диагнозом. Из них в тяжелом состоянии в реанимациях находятся 25 человек.