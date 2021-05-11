Оренбург, , 13:52 — REGNUM В Оренбургской области с 11 мая на должность заместителя министра региональной и информационной политики назначена Инна Аверкова, сообщает пресс-служба областного правительства.

Указ о кадровом решении подписал губернатор Денис Паслер. Аверкова назначена заместителем министра на срок полномочий главы ведомства.

Стоит отметить, что Инна Аверкова уже имеет опыт работы в должности замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области. Именно с этого поста в конце 2020 года она ушла на должность руководителя Центра управления регионом. Пока Аверкова возглавляла ЦУР вакансия замминистра оставалась свободной.

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