Оренбург, 11 мая 2021, 13:52 — REGNUM В Оренбургской области с 11 мая на должность заместителя министра региональной и информационной политики назначена Инна Аверкова, сообщает пресс-служба областного правительства.
Указ о кадровом решении подписал губернатор Денис Паслер. Аверкова назначена заместителем министра на срок полномочий главы ведомства.
Стоит отметить, что Инна Аверкова уже имеет опыт работы в должности замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области. Именно с этого поста в конце 2020 года она ушла на должность руководителя Центра управления регионом. Пока Аверкова возглавляла ЦУР вакансия замминистра оставалась свободной.
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