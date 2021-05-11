Киев,
11 мая 2021, 13:52 — REGNUM Миссия
ООН
на Украине
ведет себя
пассивно, а Генсек организации тем временем рассуждает
о прекращении огня в Донбассе, которым ООН непосредственно не занимается, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 11 мая, комментируя высказывания Антониу Гутерреша.
Донбасс
Иван Шилов © ИА REGNUM
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Как сообщалось ранее, Генсек ООН заявил, что обеспокоен недавней эскалацией ситуации в Донбассе. «Мы очень надеемся, что произойдет деэскалация и режим прекращения огня будет полностью соблюдаться», — отметил он.
«Если Генсек ООН Гутерреш действительно обеспокоен перспективами установления мира в Донбассе, то должен смотреть в корень, а не отвлекаться на вопросы второго порядка. Обстановка в Донбассе разрядится только после того, как появится реальная перспектива политического урегулирования этого внутреннего украинского конфликта, а она появится только тогда, когда Киев начнёт выполнять свои обязательства по Минским соглашениям. Эти соглашения, как известно, были одобрены Советом Безопасности ООН, и, соответственно, дело Гутерреша — добиваться их выполнения, ставить эту проблему перед Киевом.
Думаю, однако, что в постановке Гутеррешем проблематики «разрядки» и прекращения огня в Донбассе присутствует значительная составляющая политического манёвра. Дело в том, что с 2014 года на Украине действует Мониторинговая миссия ООН по правам человека. Вот Гутеррешу и следовало бы рассказать в Москве, как эта миссия, которая должна, конечно, не только наблюдать, но и давать властям Украины конкретные рекомендации, работает. Как она способствует обеспечению прав граждан Украины, в частности прав русского населения этой страны. Как препятствует распространению украинского шовинизма и тоталитаризма, политическим репрессиям. Как помогает восстановлению политического плюрализма…
Этот список можно было бы легко продолжить, однако в этих делах ооновская миссия на Украине пассивна. Сказать по этому поводу Гутеррешу нечего, вот Генсек ООН и копошится вокруг вопроса о прекращении огня в Донбассе, которым ООН непосредственно, как известно, не занимается», — отметил Михаил Демурин.