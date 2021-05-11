Архангельск, , 13:50 — REGNUM Соловецкий архипелаг будет открыт для посещения туристов с 15 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

«Острова смогут посещать все граждане без исключения, но только при наличии документа, подтверждающего отсутствие новой коронавирусной инфекции», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, въезд на Соловки был ограничен в октябре 2020 года из-за стремительного распространения коронавируса.