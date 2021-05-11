Донецк, , 13:52 — REGNUM Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник прибыл в Донецк для того, чтобы участвовать в торжественных мероприятиях, которые посвящены семилетию со дня образования Донецкой Народной Республики (ДНР). Он написал об этом 11 мая на своей странице в соцсети Twitter.

«Прибыл в Донецк поздравить дончан с Днем ДНР! Вот уже семь лет жители республик Донбасса вместе ведут борьбу за свою правду и независимость», — сказал он.

Также Пасечник пожелал жителям ДНР благополучия, процветания и мира и поздравил их с праздником.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецкую Народную Республику (ДНР) прибыла с визитом официальная крымская делегация.

Напомним, конфликт в Донбассе начался после того, как как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. Жители юго-востока страны не согласились с этим и там началась гражданская война, в которой со стороны Украины участвует армия страны. При этом Киев все время пытается объявить Россию одной из сторон данного конфликта, несмотря на то в Донбассе нет и не было российского военного присутствия, а Москва последовательно отвергает данные обвинения.