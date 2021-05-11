Курган, , 13:49 — REGNUM В Курганской области в первую майскую декаду сотрудниками федерального государственного пожарного надзора было составлено 388 протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Признаны виновными в возникновении пожаров в период с 1 апреля по 10 мая 37 человек. Они жгли траву, костры, мусор, бросали окурки и уголь в сухую траву. По их вине горели поля, участки вблизи жилых домов, общественные территории.

Напомним, что в Курганской области действует особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров, сжигание травы и мусора, проведение огневых работ, а также посещение леса и въезда в него транспортных средств. Нарушителям грозят внушительные штрафы.