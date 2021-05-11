Уфа, , 14:00 — REGNUM Пятый класс пожароопасности ожидается местами в Башкирии. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что высокая пожароопасность ожидается в Туймазинском районе. Она характеризуется силой ветра, сухостью леса и другими условиями, которые способствуют быстрому распространению пожаров в лесах. В результате малейшая искра от сигареты может привести к крупному пожару.

«При V классе пожарной опасности лесные пожары возникают от любого источника открытого огня, горение происходит интенсивно и огонь быстро распространяется», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что днем 12 мая в республике столбик термометра может подняться до отметки 28 °C. На некоторых участках автотрасс ожидается дымка, видимость до четырех км.

Спасатели призывают жителей быть очень осторожными с огнем и соблюдать простейшие правила пожарной безопасности.