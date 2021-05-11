Тбилиси, 11 мая, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Георгий Гахария покинул пост премьер-министра Грузии, чтобы избежать ответственности. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 11 мая заявил лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия.

Cabmin.gov.az Георгий Гахария

Сообщается, что в ходе беседы с журналистами в офисе ЕНД Мелии задали вопрос, правильно ли Гахария поступил, уйдя в отставку. Оппозиционер негативно высказался об этом поступке.

«Не знаю, каким образом господин Гахария поступил правильно. Премьер-министр, убегающий от ответственности, разве поступает правильно?» — сказал Мелия.

Когда журналисты уточнили, считает ли лидер ЕНД, что Гахария убежал от ответственности, оппозиционер ответил: «разумеется».

Напомним, Мелию обвиняют в организации в июне 2019 групповых насильственных действий, приведших к беспорядкам в Тбилиси. Сначала в качестве меры пресечения суд назначил ему освобождение под залог при условии ношения электронного браслета. В ноябре 2020 года лидер ЕНД снял браслет в знак протеста. Суд увеличил сумму залога, но оппозиционер отказался её вносить.

18 февраля 2021 года Гахария заявил, что уходит с поста премьер-министра, так как он против ареста Мелии. 23 февраля, после назначения главой правительства страны Ираклия Гарибашвили, лидера ЕНД арестовали. 10 мая его выпустили, когда он согласился, чтобы за него внёс залог Евросоюз.