Москва, , 13:48 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился с расширенным списком игроков на подготовку к чемпионату Европы. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба команды.

В расширенный состав сборной России включены 30 футболистов. В окончательную заявку войдут 26 игроков.

В состав команды вошли вратари Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунёв («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Антон Шунин («Динамо»).

Из защитников в сборную попали Игорь Дивеев, Марио Фернандес (ЦСКА), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Роман Евгеньев («Динамо»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семёнов («Ахмат») и Илья Самошников («Рубин»).

Линия полузащиты представлена следующими игроками: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин («Локомотив»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев («Зенит»), Арсен Захарян, Даниил Фомин («Динамо»), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар») и Денис Макаров («Рубин»).

В линии нападения — Артём Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак») и Антон Заболотный («Сочи»).

В резервный список вошли ещё семь футболистов, которые могут быть вызваны в случае необходимости. Это вратарь Александр Максименко («Спартак»), защитники Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит»), полузащитники Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо»), Резиуан Мирзов («Химки») и нападающий Фёдор Смолов («Локомотив»).