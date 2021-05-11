Казань, , 13:50 — REGNUM Телеведущая Ольга Бузова одной из первых российских артистов выразила соболезнования родственникам погибших в результате стрельбы в Казани. Она опубликовала пост в своём Instagram-аккаунте.

«Мое сердце разбито», — написала телеведущая. «Мои молитвы с каждой семьей, чей родной человек сегодня не вернётся! Мои молитвы с каждой семьей, чей член семьи пострадал в этом бесчеловечном поступке двух нелюдей», — поддержала родных пострадавших Бузова.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 мая в казанской школе №175 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу. При вооружённом нападении погибли семь детей и один взрослый, более 20 человек госпитализированы.

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