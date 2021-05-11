Рязань, , 13:52 — REGNUM В Рязанской области 11 мая подтверждено 44 случая заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной группе. Выписан после лечения 41 человек, два пациента скончались от осложнений.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,15%. Всего в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 28 302 жителей. Выздоровели 26 747 человек. В лечебных учреждениях находится 241 пациент с коронавирусом. В тяжёлом состоянии — 33 человека, из них 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперативного штаба за сутки подтверждена смерть двух пациентов. Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 475 человек.