Москва, , 13:47 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 11 мая провёл рабочую встречу с губернатором Красноярского края Александром Уссом.

Как сообщается на сайте Кремля, глава государства обсуждал с губернатором социально-экономическую ситуацию в регионе. В частности, обсуждалась ситуация с коронавирусом, ход прививочной кампании в крае.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в графике Владимира Путина значится несколько рабочих встреч, в том числе с Александром Уссом.

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