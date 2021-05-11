Ростов-на-Дону, , 13:47 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования в связи с гибелью детей при вооруженном нападении на школу в Казани. Он направил телеграмму главе Татарии Рустаму Минниханову.

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«Эта страшная трагедия болью отразилась в сердцах жителей Ростовской области. Искренне разделяю с вами чувство скорби и невосполнимой утраты. Прошу передать слова поддержки родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 мая в гимназии №175 Казани произошло вооружённое нападение. В результате стрельбы погибли сотрудница учебного учреждения и несколько детей. Есть пострадавшие, которые находятся в крайне тяжёлом и тяжёлом состоянии. 19-летнего подозреваемого задержали правоохранительные органы.