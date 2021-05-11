Афины , , 13:49 — REGNUM Жители Греция постепенно и осторожно возвращаются к нормальной жизни на фоне быстрого расширения программы вакцинации. Об этом, как сообщает AMNA, заявила президент страны Катерина Сакелларопулу, открывая 6-й Дельфийский экономический форум 10 мая.

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Сакелларопулу отметила, что в этом году форум посвящен двухсотлетней годовщине Греческой революции 1821 года, которая привела к созданию современного греческого государства. При этом форум проводится не в его «естественной среде» в Дельфах, а в «гибридной» манере — из-за пандемии. Это подразумевает, что некоторые мероприятия проводятся в интернете, впрочем, значительное число ораторов можно увидеть воочию.

«Таким образом, это знаменует начало выхода из условий принудительного ограничения, введенного пандемией», — сказала президент.

Сакелларопулу подчеркнула, что этот год является двойной годовщиной для Греции, которая отмечает не только второе столетие своей независимости, но и четвертое десятилетие своего членства в Европейском союзе, к которому она присоединилась в 1981 году. «Эти две годовщины объединяются, чтобы сформировать единый исторический рассказ», — добавила она.

По словам Сакелларопулу, греческая нация предана международной законности и делу мира, прошла через многое, но всегда «стояла на правильной стороне истории».

"Крепкая, либеральная демократия, которая прошла через ужасные кризисы, но выстояла и стала еще сильнее. Экономика, которая прошла серьезные испытания, но адаптировалась, реформировалась и делает скачок к цифровому и зеленому переходу, стремясь стать международным направлением для инвестиций. Страна с многовековой историей, яркой культурой, уникальной природной красотой. Народ, который пережил много трудностей, повернулся к миру с открытостью и имеет право смотреть в будущее с оптимизмом», — такими словами описала Сакеллоропулу свою страну.