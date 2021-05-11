Калуга, , 14:00 — REGNUM В Калуге одобрены основные направления стратегического развития области до 2040 года, сообщили 11 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

В настоящее время Калужская область развивается в соответствии со стратегией социально-экономического развития до 2030 года, которая утверждена в 2009 году. По итогам 2020 года Калужская область лидирует среди субъектов ЦФО по выработке продукции обрабатывающих производств на одного жителя. Регион входит в тройку лидеров по строительству жилых домов на 1000 человек, а также по темпам роста производства молока и уровню заработной платы.

В числе основных вызовов — высокие темпы технологического развития во всех отраслях. Вторая группа вызовов — демографические тренды. Основным ключевым фактором в развитии региона становится человеческий капитал. Третья группа — структурные дисбалансы. Для Калужской области большим вызовом является соседство с Московской агломерацией. За последнее годы удалось переломить отток трудовых ресурсов, но при этом остаются актуальными инфраструктурные диспропорции внутри региона.

Определены важнейшие показатели развития области, которые будут отражать эффективность реализации стратегических направлений. Это повышение доли общего объема инвестиций в ВРП до 30% (в 2019 году — 20%); увеличение доли регионального экспорта продукции в общем объеме экспорта страны до 1% (2020 год — 0,3%), а также рост численности населения области до 1,3 млн человек и обучающихся в вузах региона — до 40 тысяч человек. В направлении развития интеллектуальных производств для области наибольшие предпосылки существуют в таких сферах, как ядерные технологии, радиохимия, накопители энергии; биотехнологии, фармацевтика; электрификация и роботизация транспортных средств (электромобили, гибриды); экотехнологии, в т. ч. альтернативное топливо, утилизация отходов; цифровые технологии.

Основными направлениями создания комфортной среды проживания станут внедрение новой комплексной образовательной системы; развитие модели здравоохранения — «4П — медицины» — медицины, нацеленной на удовлетворение потребностей населения; экологичной системы обращения с отходами; развитие сети транспортной инфраструктуры. В направлении создания имиджа территории и ее привлекательности для жителей и гостей важнейшее значение имеет развитие т малых городов, таких как Боровск и Таруса, а также создание креативной туриндустрии и полицинтричной модели развития рекреационных территорий.

«Без четких ориентиров все наши тактические действия в долгосрочной перспективе вряд ли приведут к успеху. Мы должны привлечь к обсуждению максимально возможное количество специалистов и экспертов в разных отраслях: в сфере промышленности, бизнеса, ученых и представителей НКО, людей творческих профессий. Вместе мы должны получить общее видение и общий подход к развитию Калужской области на ближайшую и удаленную перспективу. Очевидно, что без развития человеческого капитала другое развитие невозможно. Все направления нашей деятельности должны быть нацелены на продолжение создания комфортной среды проживания», — отметил губернатор Владислав Шапша.

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