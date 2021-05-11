Кострома, 11 мая, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Глава администрации Костромы Алексей Смирнов подписал постановление об окончании отопительного сезона с 11 мая. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Петр Данилов / Красная весна Радиатор отопления

По правилам отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура составляет не менее 8 градусов тепла в течение как минимум 5 дней. Костромичи начали просить отключить отопление в середине апреля, но в конце месяца ночная температура воздуха колебалась около нулевых отметок.

Ожидается, что полностью холодными батареи в костромских социальных учреждениях и жилых домах станут в течение ближайших 3−5 дней. В Ярославле постановление об окончании отопительного сезона подписали раньше — с 8 мая.