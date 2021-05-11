Черкесск, , 13:43 — REGNUM В Карачаево-Черкесии случаи смерти пациентов от COVID-19 фиксируются в мае 2021 года практически ежедневно. За девять дней месяца скончались уже 11 человек. А общее число случаев летального исхода в регионе достигло 85. Такие данные приводит 11 мая федеральный оперативный штаб.

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Всего в республике к настоящему времени был подтвержден коронавирус у 20 198 человек. Выздоровел из них 19 921 пациент. За последние сутки было выявлено еще 13 заразившихся, число выздоровевших за этот день не изменилось. За первую декаду мая был выписан всего 21 человек.

В госпиталях проходят лечение 107 пациентов с диагнозом COVID-19, остальные «активные» больные лечатся амбулаторно.