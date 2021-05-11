Краснодар, , 13:42 — REGNUM Пропускной режим в детсадах и школах Краснодара ужесточен после стрельбы в казанской школе, сообщил 11 мая в телеграм-канале мэр Краснодара Евгений Первышов.

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«Страшная трагедия в Казани, где в результате стрельбы в школе погибли и были ранены дети и взрослые. Эту потерю трудно пережить. Выражаю свои соболезнования всем родным погибших. Администрация Краснодара готова оказать любую помощь, которая может потребоваться», — написал глава столицы Кубани.

«Такие трагедии не должны повторяться. Важно не терять связь с нашей молодежью, чтобы не потерять их самих. Профилактика экстремизма должна быть усилена, но определяющим фактором является и общение в семье», — добавил Первышов.

Мэр также уточнил, что во всех школах и детских садах Краснодара усилен контроль на входах, правоохранители проверяют меры антитеррористической защищенности всех образовательных учреждений.