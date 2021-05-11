Москва, , 17:56 — REGNUM 14 мая завершается трек EngineeringTech программы «Московский акселератор». О целях и механизме работы акселератора, о перспективных направлениях и самых ярких финалистах рассказала заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы Ксения Борбачева.

Ксения Борбачева Пресс-служба Агентства инноваций Москвы

— Расскажите, с чего начался «Московский акселератор»?

— Программа существует с лета 2019 года, ее организовало Агентство инноваций Москвы при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития. Цель проекта — поддержка малого инновационного бизнеса. В механизме работы адаптированы лучшие мировые практики акселерационных программ. Уникальность нашей программы в том, что город обеспечивает цельность взаимодействия стартапов с корпорациями и инвесторами. Инструмент, который мы создали, получился простым и удобным, а эффективность была доказана практически сразу. В первый год работы «Московского акселератора» мы запустили семь треков, что вдвое больше среднестатистических показателей.

— Какие этапы проходят проекты в акселераторе?

— Экосистема «Московского акселератора» включает три глобальных этапа. Первый — это «Песочница», где происходит развитие и поддержка проектов, которые только готовятся стать участницами основной программы. Второй этап — это собственно акселерационная программа. Ее участники проходят 10-недельный бустинг и реализуют пилотные проекты на площадках города и корпораций. Наконец, третий этап — это Постакселерационная программа, которая длится три месяца и нацелена на поддержание положительной динамики бизнеса. Здесь проходят воркшопы, трекшн-митинги, питч-сессии, команды регулярно встречаются с инвесторами и экспертами.

— Насколько квалифицированны участники «Московского акселератора»?

— Большинство проектов уже имеют сильные технические команды и опыт продаж и внедрения своих решений. Их руководители четко понимают цели работы с «Московским акселератором» — получить пилотный проект с крупным индустриальным партнером. Участники приходят в акселератор, чтобы получить доступ к активному менторству, технологиям, актуальным знаниям, познакомиться с инвесторами и партнерами. Ускорение роста бизнеса, перспективные связи, гарантированный фидбек по тестированию бизнес-идей — все это дает стартапам «Московский акселератор».

— А в чем состоит заинтересованность корпораций?

— Начну с того, что роль «старших братьев» в программе очень важна. Корпорации формируют треки и привлекают к участию в них инновационные компании. Они финансируют акселерационную программу, предоставляют экспертную и информационную поддержку, дают командам возможность запустить пилотные проекты и вдумчиво поддерживают лучших в индивидуальном порядке. Вся эта работа важна для корпораций и города не меньше, чем для стартапов — ведь это отличная возможность проверить бизнес-идеи, найти подходящее решение и применить его в своей экосистеме, ускорить внедрение инноваций без перерасхода своих ресурсов. Партнерами «Московского акселератора» являются такие крупные структуры, как Национальная инжиниринговая корпорация, Росатом, «Северсталь» и другие.

— Есть ли у организаторов «Московского акселератора» какие-то предпочтения по тематике треков?

— Наши принципы — это универсальность, независимость и открытость. Постоянной узкой специализации нет, акселератор открыт и к требованиям времени, и к потребностям корпоративных партнеров. Например, пандемия вызвала повышение спроса на MedTech. Темпы цифровизации стимулируют интерес к направлениям Fintech и Legaltech. Очень интересные проекты участвуют в треке EngineeringTech и отраслевом акселераторе ГК «Росатом». Например, в финал инжинирингового трека вышел проект Courz VR — это библиотека курсов для обучения и адаптации персонала для шлемов виртуальной реальности. Обучение в VR-среде — растущий тренд, но команда этого проекта пошла дальше стандарта и вместо создания курсов «с нуля» под отдельных заказчиков предложила более простую и дешевую технологию. Курс, созданный на базе стандартной библиотеки сценариев, обходится до 90% дешевле и к тому же готов к использованию в течение нескольких недель. А за счет доработки методологом он полностью удовлетворяет потребности заказчика.

Еще один интересный проект, связанный с виртуальной реальностью, — это инструмент работы с технически сложными 3D-чертежами и моделями в форматах CAD и BIM. Авторы идеи называют его «зумом для шлемов VR», разработку уже оценили многие вузы, строительные и производственные компании России и стран СНГ. Возможность работать над сложным объектом из удаленных локаций ценна не только для команд, один участник которой может находиться в Иркутске, а другой — в Сочи, но и, например, для студентов технических специальностей. Будущим инженерам-конструкторам теперь не обязательно лично приезжать на завод, чтобы изучить важные производственные узлы, это можно сделать, не покидая стен института. Для промышленности и строительства VR Concept — эффективный инструмент экономии, ведь в этих отраслях цена ошибки в проектировании очень высока. Использование виртуальной реальности помогает сократить цикл разработки, упрощает взаимодействие всех участников процесса — от технических специалистов до инвесторов. И все это — с минимальными затратами.

Хочется отметить и проекты, которые участвуют в отраслевом акселераторе Росатома, куда в этом году пригласили высокотехнологичные проекты и компании в сфере неядерных технологий. Команда из ООО «Нефтегазовые технологии МИФИ» представила готовое в промышленному внедрению экологичное решение проблемы горящих нефтяных факелов. Эта проблема глобальная: по всему миру попутный нефтяной газ просто сжигают, потому что в нем содержатся токсичные серные соединения, делающие его непригодным для использования. И вот наши ученые разработали технологию, которая позволяет очистить попутный газ и получить из него чистое сырье, пригодное для выработки тепловой или электрической энергии. Причем таким образом можно перерабатывать не только газ из нефтяных факелов, но и свалочные, канализационные, газы металлургических производств. А побочным продуктом является коллоидная сера, которая востребована в дорожном строительстве, производстве удобрений и так далее. Еще одна команда разработала экономичную и эффективную технологию переработки опасных химических отходов, которые остаются огромной проблемой долгие годы после ликвидации производств. Эти проекты прекрасно иллюстрируют, что «Московский акселератор» предназначен для проектов, которые можно и нужно масштабировать далеко за пределы города и страны.

— Акселератор предусматривает и масштабирование проектов?

— Безусловно. Неготовность к масштабированию — это одна из основных проблем стартапов. Стартапы сталкиваются с различными барьерами — от недостатка финансирования до сложности продвижения продукта — и не знают, как их преодолеть. «Московский акселератор» нацелен на решение задачи масштабирования инновационных решений стартапов в перспективных отраслях при участии города и корпораций на условиях софинансирования. Мы стремимся доказать, что стартапы меняют к лучшему не только облик отдельно взятого города, но и рынка в целом, и масштабировать эту модель на другие регионы России.