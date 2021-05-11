Екатеринбург, , 14:00 — REGNUM В Свердловской области подтверждено ещё 93 случая заражения вирусом SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Нынешний показатель — минимальный за 2021 год. Меньше носителей коронавируса регистрировали, для сравнения, 22 мая 2020 года (90 человек). Всего в регионе подтверждено 87 305 случаев заражения коронавирусом.

По данным врачей, вирус за минувшие сутки выявили у жителей Екатеринбурга (18 жителей), Алапаевского района, Артинского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Камышлова, Кировграда, Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Ревды, Рефтинского городского округа, Сухого Лога, Тугулымского и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области полностью прошли вакцинацию от коронавируса уже почти 300 тыс. человек.

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