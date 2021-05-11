Минск, , 13:41 — REGNUM Поддерживающие прозападную националистическую оппозицию в Белоруссии польские СМИ сообщают о преследовании в соседней стране глухонемых. Ссылаясь на белорусские телеграм-каналы, они сообщают о политически мотивированных преследованиях белорусских граждан с ограниченными возможностями.

Читайте новости и аналитику сюжета: Протесты в Белоруссии

В частности, польское «Еврорадио», ссылаясь на «канал «Беларусь за МКАДом» со ссылкой на проект «Прожектор регионов», которым занимается офис Светланы Тихановской», проинформировало общественность: «Силовики пришли на предприятие «Випра» в Гомеле, где работают почти шесть десятков инвалидов по слуху».

Согласно сообщению польской радиостанции, белорусские силовики отобрали у гомельских глухонемых телефоны под предлогом проверки на наличие «экстремистских» чатов. При этом пятеро граждан с ограниченными возможностями были задержаны, отпущены и ожидают повестки в суд, а остальные 52 работника предприятия «подозреваются в том же».

Польское издание отметило: «Официальных подтверждений тому, что силовики приходили на предприятие, пока что нет».