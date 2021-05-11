Белгород, 11 мая 2021, 13:45 — REGNUM Концепцию нового лечебного корпуса областной клинической детской больницы представили 11 мая в Белгороде. Проект разработан совместно со шведскими архитекторами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Новый лечебный корпус №3 появится на улице Садовой. Здание будет разделено на три части, где разместятся экстренное и потоковое приёмные отделения, операционная, палаты для пациентов. В проекте, который разрабатывали совместно с архитекторами из Швеции, предусмотрено создание зелёных пространств с террасами и зимними садами.
Проект лечебного корпуса получил одобрение областного архитектурно-градостроительного совета. Строительство планируют завершить до 2025 года.