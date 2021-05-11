Белгород, , 13:45 — REGNUM Концепцию нового лечебного корпуса областной клинической детской больницы представили 11 мая в Белгороде. Проект разработан совместно со шведскими архитекторами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Новый лечебный корпус №3 появится на улице Садовой. Здание будет разделено на три части, где разместятся экстренное и потоковое приёмные отделения, операционная, палаты для пациентов. В проекте, который разрабатывали совместно с архитекторами из Швеции, предусмотрено создание зелёных пространств с террасами и зимними садами.

«Наша задача — построить новый медицинский объект в соответствии с соблюдением всех требований к безопасности и к сохранению здоровья наших детей», — отметил врио губернатора Вячеслав Гладков.

Проект лечебного корпуса получил одобрение областного архитектурно-градостроительного совета. Строительство планируют завершить до 2025 года.