Барнаул, , 13:39 — REGNUM В Алтайском крае практически каждые сутки увеличивается число природных пожаров. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, по состоянию на 11 маяв регионе ликвидировано 158 пожаров, более 120 из них — возгорания прошлогодней травы или мусора.

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Патрульными группами было выявлено около 50 «травяных» пожаров, патрульно-маневренными группами потушено 40 пожаров. По результатам работы надзорных органов составлено 14 протоколов по административным правонарушениям.

Для защиты населённых пунктов от огня выставлены временные посты, на которых на данный момент несут дежурство 83 человека личного состава пожарных подразделений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае с начала мая 2021 года ежедневно тушат более 100 пожаров. В Рубцовск 9 мая, где горящая площадь составила более двух гектаров и возникла угроза перехода огня на жилые дома, пришлось вызывать подкрепление из Барнаула.

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