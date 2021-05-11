Красноярск, , 13:39 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 106 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 101 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 мая в краевом оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае выявили 71 548 носителей коронавируса, вылечились 65 890 человек.

За последние сутки в Красноярском крае умерли восемь пациентов с диагнозом COVID-19, за весь период — 3604.

Напомним, 10 мая в Красноярском крае выявили 108 носителей коронавируса.

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