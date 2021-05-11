Москва, , 13:38 — REGNUM В ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве состоялась церемония прощания с бывшим секретарем ЦК КПСС Егором Лигачевым, 11 мая сообщает ИА REGNUM.

Гвоздики Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Проститься с почетным гражданином Томской области пришли около 100 человек. На церемонии выступил глава региона Сергей Жвачкин. «Удивительный человек, это отмечают даже его недруги. Для меня образ настоящего коммуниста — это его образ», — сказал губернатор.

По его словам, Лигачев внес большой вклад в развитие промышленности, науки и культуры Томской области. Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин сказал, что бывший секретарь ЦК КПСС внес большой вклад в развитие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Егор Лигачев скончался 7 мая в Москве на 101-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

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