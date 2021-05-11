Москва, , 13:38 — REGNUM Помимо объемов запасов нефти и газа в России необходимо учитывать сложность их добычи, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

«Постепенно традиционные запасы истощаются, и нужны новые технологии для геологоразведки и добычи в труднодоступных местах.

При этом ситуация с газом представляется более оптимистичной. Потенциал России как производителя газа остается крайне высоким как за счет действующих, так и за счет пока еще только подтвержденных запасов.

И потенциал продолжит расти, так как осваиваются арктические территории. На данный момент Россия обладает около ¼ всех мировых запасов газа, а это почти 47 трлн кубометров.

За последнее десятилетие потребление газа в мире возросло на 20%. Средний прирост добычи — 2,6% в год, при этом среднее значение прироста экспорта до 2040 г должно составить 1,4% (г/г).

За газом как за энергоносителем будущее. Причиной этого, в том числе, являются и экологические факторы», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, запасов нефти в России при текущем уровне добычи хватит на 59 лет, природного газа — на 103 года, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

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