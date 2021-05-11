Самара, , 13:38 — REGNUM 96 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 62 773 случая заражения этой инфекцией. При этом скончались 1647 человек, в том числе в минувшие сутки была констатирована смерть 15 пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе выздоровели 59 931 человек, в том числе 93 человека справились с вирусом за минувшие 24 часа.

Сообщается, что прививку от COVID-19 в Самарской области поставили более 330 тысяч желающих, в том числе свыше 246 тысяч желающих завершили вакцинацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 10 мая в регионе за сутки выявили 98 случаев заражения коронавирусом.