Казань, , 13:36 — REGNUM Стрельба в казанской гимназии № 175, унёсшая жизни восьми человек, является страшной трагедией, заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

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«Это страшная трагедия. Террористический акт, направленный против детей, — самое подлое, самое низкое, что можно себе представить», — подчеркнул градоначальник.

Он выразил глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших, а всем пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления»

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли восемь человек, в том числе семеро детей. 21 пострадавший был доставлен в медучреждения города. Все занятия в школах столицы Татарии отменены. 12 мая в стране объявлено днём траура.