Вашингтон, , 13:36 — REGNUM Рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству трипл-даблов побил разыгрывающий клуба «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук.

11 мая Уэстбрук набрал 20 очков, сделал 13 подборов и 21 результативную передачу в гостевом матче регулярного чемпионата НБА против «Атланты» (124:125).

Этот трипл-дабл стал для 32-летнего баскетболиста 182-м за карьеру. По этому показателю он обошёл Оскара Робертсона, чемпиона НБА 1971 года в составе «Милуоки», у которого 181 трипл-дабл.

Уэстбрук выступает за «Вашингтон» с 2020 года. До этого он играл за «Хьюстон» и «Оклахому». В 2017 году он признавался самым ценным игроком НБА (2017), а также становился самым результативным игроком регулярного чемпионата (2015, 2017).