Москва, , 13:38 — REGNUM Лица, которые ранее употребляли наркотики и психотропные вещества, не должны служить в Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом 11 мая заявил в ходе селекторного совещания глава Минобороны России Сергей Шойгу, его слова приводит пресс-служба российского оборонного ведомства.

По словам главы Минобороны РФ, важно не допускать в войска тех, кто ранее имел опыт употребления наркотических и психотропных средств.

При этом Шойгу уточнил, что в ВС РФ проводятся мероприятия по предупреждению распространения наркотиков среди военнослужащих на регулярной основе и добавил, что в настоящее время в подавляющем большинстве воинских коллективов российской армии правонарушений, которые связаны с употреблением наркотиков, удается избегать.

Также он указал, что в целом в состоянии правопорядка и воинской дисциплины налицо определенная положительная динамика благодаря совместной работе с Главной военной прокуратурой, Главным военным следственным управлением, департаментом военной контрразведки ФСБ России.

«Следует продолжить системную работу по повышению правосознания военнослужащих», — добавил глава Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая стало известно, что российский оптический комплекс «Окно-М» за четыре месяца 2021 года обеспечил контроль большего количества объектов, чем за весь предыдущий год.