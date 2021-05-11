Магас, , 13:35 — REGNUM Численность находящихся на лечении от COVID-19 в Ингушетии к утру 11 мая составила 1773 человека. При этом за все майские праздники ситуация с выздоравливающими не изменилась — за последнюю неделю вылечившихся не выписывали совсем, по крайней мере, такие данные приводит 11 мая федеральный оперативный штаб.

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Всего в республике на утро 11 мая зарегистрировано 15 556 носителей коронавируса, в том числе у 12 человек диагноз подтвердился за прошедший день. Выздоровели за все время 13 595 пациентов.

Число скончавшихся достигло 188 человек. Последний случай летального исхода был зафиксирован 8 мая. Это единственный скончавшийся с начала месяца.