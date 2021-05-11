Ашкелон, , 13:41 — REGNUM Минимум 31 человек получили ранения во вторник, 11 мая, после того, как ракеты, выпущенные из сектора Газа, врезались в ряд домов в израильских городах Ашкелоне и Ашдоде. Четверо из раненых были членами одной семьи, передает Jerusalem Post.

Все четверо родственников доставлены в больницу Барзилая, 40-летний отец семейства находится в состоянии средней тяжести — у него травмы головы, 39-летняя мать — в состоянии средней тяжести, дети получили легкие травмы.

Из всех раненых — пятеро детей. Один пострадавший получил серьезные ранения.

По приказу командования тыла Армии обороны Израиля местные советы — в радиусе 40 километров от сектора Газа — закрыли школы и запретили проведение крупных общественных собраний. В соответствии с ограничениями, только 10 человек могут собраться снаружи и 50 внутри, если поблизости есть бомбоубежище, в котором могут разместиться все участники.