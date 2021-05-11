Иркутск, 11 мая, 2021, 13:32 — ИА Регнум. За майские праздничные дни в Иркутской области локализовано 38 очагов горения сухой травы и мусора. Об этом 11 мая информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

56.mchs.gov.ru Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные пожары в России: горячий сезон — все новости»

В зоне патрулирования — не только границы сёл и деревень, но и прилегающие к ним территории. В Иркутской области 505 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.

На контроле органов надзорной деятельности находятся также 98 объектов экономики, из них 55 летних оздоровительных лагерей, и 627 садоводств, имеющих общую границу с лесом.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пожароопасного сезона в лесном фонде Иркутской области случилось уже 26 пожаров, их общая площадь составила 385,2 га.

Читайте также: В Приангарье с начала сезона уже выгорело почти 400 га леса