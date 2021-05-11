Ярославль, 11 мая, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в школе в Казани.

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«Выражаю самые глубокие соболезнования Татарстану, семьям, родственникам и друзьям погибших. Это страшная трагедия. Понимаю, что сейчас родители обеспокоены безопасностью своих детей. Поручил главам муниципальных образований, департаменту образования и департаменту региональной безопасности провести внеочередную проверку во всех школах области», — написал в социальных сетях Дмитрий Миронов.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в школе №175 в Казани погибли семеро детей.