Вашингтон, , 13:42 — REGNUM Посольство Южной Кореи в США работает над тем, чтобы обеспечить до конца июня поставки необходимого количества вакцины от COVID-19. Об этом сообщает KBS со ссылкой на посла Южной Кореи в США Ли Су Хёка.

По его словам, представители посольства находятся в постоянном контакте с Белым домом и госдепартаментом.

Посол выразил надежду на то, что в ближайшее время запасы вакцины для внутреннего использования в США достигнут достаточного уровня и американские производители смогут увеличить экспорт вакцины.

Коснувшись новой северокорейской политики США, Ли Су Хёк отметил, что она предусматривает «практический» и «прагматический» подход, основанный на тесных консультациях между союзниками, добавив, что такая политика в значительной степени отражает позицию Сеула.