11 мая 2021 | Время чтения 7 мин

День Победы в нынешнем году прошел под знаком крепнущего российско-китайского взаимодействия не только в вопросах современной повестки, но и исторической памяти, которая является священной для обоих наших народов. Великая Победа – священна и неприкосновенна, мы заплатили за нее страшную цену. И мы совместными усилиями не допустим извращения и фальсификаций не только исторических фактов, но и выводов, которые сделаны по итогам Второй мировой войны.

Владимир Павленко, , 14:22 — REGNUM На фоне многочисленных нападок на Россию, на Великую Победу, попыток искажения и фальсификации истории Второй мировой войны, которые усиливаются Западом и распространяются на другие страны, особого внимания заслуживают совместные праздничные акции, которые проводятся Россией и Китаем.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пекин намерен вместе с Москвой отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать мир во всём мире», — заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, особо подчеркнув, что «Китай и Россия будут держаться вместе, решительно поддерживать друг друга, вместе защищать международную справедливость и беспристрастность», несмотря на то, какие перемены будут происходить в международной обстановке. Китайский дипломат от имени своей страны выразила России поздравления с успешным проведением парада Победы, посвященного 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.

По оценке китайских СМИ, московский военный парад является «грандиозным», и такое внимание к историческим событиям, связанным с Второй мировой войной, ее развязыванием, ходом и исходом, китайская сторона проявляет со всей последовательностью. Центром совместных праздничных мероприятий в китайской столице стал парк Чаоян. В канун Дня Победы здесь торжественно посадили дерево дружбы, а на следующий день, 9 мая, прошло шествие Бессмертного полка, активное участие в котором с портретами своих родных и близких, которые защищали честь, свободу и независимость наших стран, приняли участие многие граждане КНР. В церемонии участвовали представители Федерации молодежи пекинского района Дунчэн, а также члены Ассоциации российских студентов в Китае. Приуроченная ко Дню Победы совместная акция была посвящена исполняющемуся в этом году 16 июля 20-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

В марте нынешнего года, в ходе визита в КНР главы МИД России Сергея Лаврова и его переговоров с китайским коллегой Ван И, было подтверждено совместное решение о продлении этого договора, а также о безграничном или «всепогодном», как заявил глава МИД КНР, расширении сфер сотрудничества, что имеет огромную важность не только для двусторонних отношений, но и для укрепления мира и стабильности во всём АТР и во всём мире. И эту позицию Китая, подкрепленную уникальной динамикой развития двусторонних отношений, расширения стратегического взаимодействия наших стран в нынешнем непростом мире, трудно переоценить. Следует подчеркнуть, что встреча руководителей внешнеполитических ведомств наших двух стран прошла на фоне беспрецедентного обострения политической, а также военной напряженности у границ России и Китая, которая нагнетается Вашингтоном, его союзниками и сателлитами по НАТО в Евро-Атлантическом регионе и по объединению Quad на Дальнем Востоке. В этом главный смысл упомянутого заявления китайского МИД о том, что взаимодействие будет развиваться вне зависимости от колебаний международной обстановки. В условиях всё более откровенного сползания к конфронтации с Западом российско-китайские отношения становятся своеобразным якорем глобальной стабильности, которую большая часть мировой общественности связывает с сохранением незыблемости международного порядка с центром в ООН.

Учения НАТО Nato.int

Необходимо отметить, что еще в прошлом году, в поздравительной телеграмме президенту России Владимиру Путину по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны, завершившейся 2 сентября 1945 года безоговорочной капитуляцией милитаристской Японии, председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность «работать вместе с российским коллегой над объединением усилий для решительной защиты победы во Второй мировой войне, так же как и над международной справедливостью». Здесь необходимо еще раз напомнить, что основная тяжесть по противодействию германской агрессии на Западе и японской на Востоке легла на плечи вооруженных сил и народов наших двух стран — Советского Союза и Китая. Ценой неисчислимых жертв и страданий, благодаря стойкости, мужеству, массовому героизму и самопожертвованию, наши страны отразили вероломное нападение коварного врага. В общей сложности 62 млн человеческих жизней в республиках СССР и в Китае унесла эта жесточайшая война в истории человечества. И перед их светлой памятью наши народы склоняют голову, хорошо понимая, что если бы не Великая Победа, мир сегодня был бы совсем другим. Если бы был вообще. Ибо, как неоднократно подчеркивал российский лидер Владимир Путин, отметив это и в речи на прошедшем 9 мая на Красной площади параде Победы, «враг хотел не только свергнуть политический строй, советскую систему, а уничтожить нас как государство, как нацию, стереть с лица земли наши народы».

И поскольку, как продолжал Путин, «многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение», именно тесные связи России и Китая, верность наших народов и наших армий традициям и идеалам великой дружбы, заложенной еще в первые годы существования КНР, как раз и формирует тот глобальный баланс сил и потенциалов в экономике и военной сфере, который останавливает потенциального агрессора. И ограничивает его планы в целях утверждения такой «исключительности» перейти от слов к делу.

Альтернативу этой «исключительной» мифологии буквально перед самым праздником 9 мая изложил представителям стран — участниц Совета Безопасности ООН глава МИД КНР Ван И, который председательствовал на заседании высокого уровня «Поддержание международного мира и безопасности: отстаивание мультилатерализма и международной системы, основанной на центральной роли ООН». В ходе своего выступления в режиме видеоконференции руководитель китайского внешнеполитического ведомства представил участникам форума четыре основных направления равноправного сотрудничества, движение по которым позволит преодолеть нынешнюю напряженность в мире и восстановить доверие и диалог между странами и народами поверх существующих противоречий, которыми можно и нужно управлять, не допуская их доведения до опасной конфронтационной черты.

Первое направление, по мнению Ван И, — отказаться от игры с пресловутой «нулевой суммой», то есть от попыток одностороннего выигрыша узкого круга одних стран за счет большинства остальных. Конфронтация должна уступить место широкому и равноправному международному сотрудничеству. И мы с вами прекрасно понимаем, кто именно имеется в виду и старается сегодня этому помешать.

Второе, что предложил китайский министр, — обеспечить безусловное соблюдение общепризнанных норм международного права и международных соглашений. Верховенству закона нет, и не может быть разумной альтернативы, и из этого правила нет никаких «исключительных исключений»: нормы одинаковы для всех, и все обязаны честно, руководствуясь принципом справедливости, их выполнять.

Третье направление: от разговоров о многосторонности центров принятия решений в многополярном мире давно уже надо перейти к реальным действиям в этом направлении, учитывать интересы и озабоченности всех участников международного диалога, не тянуть одеяло на себя и подавать пример, особенно это касается крупных государств, мировых лидеров, в оказании помощи и содействия в преодолении текущих проблем развивающимся странами.

Наконец, четвертое, на чём Ван И сосредоточил свое внимание: признать и уважать существующее в мире разнообразие. Каждая страна и, добавим, каждая цивилизация развиваются своим путем, который лучше всего соответствует их национальным особенностям, истории, культуре, традиции, коллективному опыту предшествующих поколений. Недопустимо ограничивать такое развитие, зажимая его в узкие и тесные рамки неких установок, которые их авторы и интерпретаторы считают «универсальными». Ибо на самом деле они отражают попытки «подгрести под одну гребенку» всех и, стерев их естественные различия, подчинить единой воле «хозяев мира», навязывающих остальным свою «исключительность».

Отдельно глава китайской дипломатии остановился на всячески раздуваемых Западом в целом и США в частности идеологических разногласиях, которые он назвал «противоречащими духу многосторонности», останавливающими общественный прогресс, превращая его в собственную противоположность — регресс. Отметим, что наиболее ярким примером подобной идеологизации международных отношений в недавнем прошлом и в настоящее время служат нападки на правящую в Китае КПК. А также настойчивые попытки обусловить международное взаимодействие выполнением неких предварительных условий. Причем анализ этих условий не оставляет сомнений в том, что выдвигаются они с одной-единственной целью: не мытьем, так катаньем добиться перемен во внутренней политике стран — партнеров по диалогу, не обращая внимание на их суверенитет и национальные интересы.

Ван И Kleinschmidt MSC

Суммируя события прошедших праздничных дней, не будет преувеличением сказать, что в нынешнем году День Победы прошел под знаком крепнущего российско-китайского взаимодействия не только в вопросах современной повестки, но и исторической памяти, которая является священной для обоих наших народов. И которой, как и великим подвигом предков, мы не готовы поступиться, как бы к этому нас кое-кто не пытался склонить. Великая Победа — священна и неприкосновенна, мы заплатили за нее страшную цену. И мы совместными усилиями не допустим извращения и фальсификаций не только исторических фактов, но и выводов, которые сделаны по итогам Второй мировой войны. И которые должны быть — и будут — хорошо усвоены любым потенциальным поджигателем нового крупного пожара.